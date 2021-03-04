孔劉2020年必做清單自我檢查：我現在一天都要吃13粒保健品了

今年已經43歲的大叔孔劉，最近傳出了消息讓粉絲們有點心疼。

日前，孔劉所屬經紀公司通過官方YouTube頻道公開了一則「孔劉2020年必做清單，他到底實現了哪些」的影片。 在影片裡亮相的孔劉梳著大背頭，穿著筆挺的西裝，太平洋肩膀讓人看了非常有安全感。



▲YouTube@매니지먼트 숲

當時孔劉的2020年必做清單一共寫了3條事項，第一條就是「維護健康」，第二條則是「谨慎选择自己真正想要拍摄的作品」，最後一條是「要更勤奋地学习钓鱼和英文！」孔劉第一個檢查的項目就是「維護健康」，他表示：「已成為習慣的運動一直在努力堅持，因為現在去不了健身房，確實有些運動不足，一年年過去，每一年吃的保健品都在增加，現在已經吃到一天13粒了。 」為了向粉絲們展現最好的狀態，孔劉也在默默努力著，他的一句「今年又大了一歲，體力真的跟不上了」聽得粉絲們很是心疼。



▲YouTube@매니지먼트 숲

對於第三條必做事項「學英語」，孔劉不好意思地表示：「一點都沒學，因為要拍戲，工作比較多，體力也跟不上，所以沒學。 」



孔劉認真完成了第二條事項「謹慎選擇自己真正想要拍摄的作品」，最近他就在拍攝NETFLIX的電視劇《寂靜的大海》，這部戲改編自崔恆勇導演的同名短片，是一部科幻驚悚劇，全劇共8集，以全球沙漠化現象導致水和糧食短缺的未來地球為背景，講述了幾名精英宇航員飛往月球研究基地回收一個神秘樣本而引發的故事，由孔劉、裴鬥娜、李準等展開主演。



▲《寂静的大海》

「圖：YouTube@매니지먼트 숲、《寂静的大海》」

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