孔刘2020年必做清单自我检查：我现在一天都要吃13粒保健品了

今年已经43岁的大叔孔刘，最近传出了消息让粉丝们有点心疼。

日前，孔刘所属经纪公司通过官方YouTube频道公开了一则「孔刘2020年必做清单，他到底实现了哪些」的影片。 在影片里亮相的孔刘梳著大背头，穿著笔挺的西装，太平洋肩膀让人看了非常有安全感。



▲YouTube@매니지먼트 숲

当时孔刘的2020年必做清单一共写了3条事项，第一条就是「维护健康」，第二条则是「谨慎选择自己真正想要拍摄的作品」，最后一条是「要更勤奋地学习钓鱼和英文！」孔刘第一个检查的项目就是「维护健康」，他表示：「已成为习惯的运动一直在努力坚持，因为现在去不了健身房，确实有些运动不足，一年年过去，每一年吃的保健品都在增加，现在已经吃到一天13粒了。 」为了向粉丝们展现最好的状态，孔刘也在默默努力著，他的一句「今年又大了一岁，体力真的跟不上了」听得粉丝们很是心疼。



▲YouTube@매니지먼트 숲

对於第三条必做事项「学英语」，孔刘不好意思地表示：「一点都没学，因为要拍戏，工作比较多，体力也跟不上，所以没学。 」



孔刘认真完成了第二条事项「谨慎选择自己真正想要拍摄的作品」，最近他就在拍摄NETFLIX的电视剧《寂静的大海》，这部戏改编自崔恒勇导演的同名短片，是一部科幻惊悚剧，全剧共8集，以全球沙漠化现象导致水和粮食短缺的未来地球为背景，讲述了几名精英宇航员飞往月球研究基地回收一个神秘样本而引发的故事，由孔刘、裴斗娜、李准等展开主演。



▲《寂静的大海》

「图：YouTube@매니지먼트 숲、《寂静的大海》」

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