終於定檔！孔劉＋朴寶劍《永生戰》將於4月15日在電影院與OTT平台同步公開！

原本設定在去年底壓軸上映的科幻電影《永生戰》（《徐福》；港譯：複製人徐福），由兩大男神孔劉以及正在軍中服役的朴寶劍聯手挑戰複製人題材，未公開前即話題不斷，但卻因現在環境攪局，讓上映日期不斷延後。今日終於公開上映日，將訂於4月15日同步於韓國、香港電影院以及韓國OTT平台TVING公開。



照片: CJ'es韓版海報

《永生戰》劇情描述執行生平最後一個任務的前情報員基憲（孔劉飾），必須保護從未離開過實驗室的複製人徐福（朴寶劍飾）移動到安全位置，而一路上所發生的許多追逐與鬥爭，展開一段兩人意想不到的同行旅程。兩位男神合作的大作以及科幻題材，令所有觀眾們相當期待這部電影的上映。



照片:catchplay

CJ娛樂公司也表示，因疫情衝擊娛樂產業，而消費者對於這些內容的看法與收視習慣都正在改變中，因此決定《永生戰》這部電影將除了在電影院上映以外，也同步透過OTT平台公開，與更多觀眾們見面，也讓觀眾們有更多選擇性，也讓電影院不至於因為現在環境因素而沒有作品上映。



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《永生戰》除了能讓大家看到目前正在軍中服役好久不見的朴寶劍與前輩孔劉的Bromance，這也是朴寶劍睽違五年多回歸大螢幕的作品。同片其他演技派演員趙宇鎮、張英南、朴秉恩等，也都是觀眾們因信賴而看的演員們。



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