终於定档！孔刘＋朴宝剑《永生战》将於4月15日在电影院与OTT平台同步公开！

原本设定在去年底压轴上映的科幻电影《永生战》（《徐福》；港译：复制人徐福），由两大男神孔刘以及正在军中服役的朴宝剑联手挑战复制人题材，未公开前即话题不断，但却因现在环境搅局，让上映日期不断延后。今日终於公开上映日，将订於4月15日同步於韩国、香港电影院以及韩国OTT平台TVING公开。



照片: CJ'es韩版海报

《永生战》剧情描述执行生平最后一个任务的前情报员基宪（孔刘饰），必须保护从未离开过实验室的复制人徐福（朴宝剑饰）移动到安全位置，而一路上所发生的许多追逐与斗争，展开一段两人意想不到的同行旅程。两位男神合作的大作以及科幻题材，令所有观众们相当期待这部电影的上映。



照片:catchplay

CJ娱乐公司也表示，因疫情冲击娱乐产业，而消费者对於这些内容的看法与收视习惯都正在改变中，因此决定《永生战》这部电影将除了在电影院上映以外，也同步透过OTT平台公开，与更多观众们见面，也让观众们有更多选择性，也让电影院不至於因为现在环境因素而没有作品上映。



照片:catchplay

《永生战》除了能让大家看到目前正在军中服役好久不见的朴宝剑与前辈孔刘的Bromance，这也是朴宝剑睽违五年多回归大萤幕的作品。同片其他演技派演员赵宇镇、张英南、朴秉恩等，也都是观众们因信赖而看的演员们。



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