五人幫拍攝《機智露營生活》海報也要吵架！曹政奭擺著姿勢，鄭敬淏馬上喊：「不要總裝作是主人公！」

《機智醫生生活》五人幫（曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都）的《機智露營生活》是懷著對等待第二季的觀眾們表示感謝而製作的，將展現他們不同的魅力，給大家帶來溫暖笑容、治癒的時間。



2日，頻道十五夜（채널 십오야）公開拍攝海報花絮，鄭敬淏：「有點像綜藝的感覺，這樣坐著，像Capminger一樣！是Capminger嗎？露營的人該怎麼說啊？」金大明：「Camper！」柳演錫還笑他講錯 XD



（圖：YouTube@채널 십오야）

之後開始拍攝海報，金大明：「是不是要做個類似乾杯的動作？」結果曹政奭本能地一手插在口袋，鄭敬淏馬上大喊：「啊～又是主人公！說了不要總裝作是主人公。」曹政奭委屈說：「我...我就不能擺個姿勢？」柳演錫：「整天只知道看著攝影機，我們都這樣子，又要一個人看著那嗎？」



（圖：YouTube@채널 십오야）

副導演說兩邊的哥哥因為看了後面，拍得不好看，結果...曹政奭：「誰？我嗎？」鄭敬淏：「不是說哥！是說我們倆。」因為坐在兩邊的是鄭敬淏和柳演錫（笑），五人幫聚在一起真的好吵啊！



（圖：YouTube@채널 십오야）

海報也公開，看起來很溫暖、治癒啊！而《機智露營生活》將在3月4日星期四晚上8點，於頻道十五夜獨家公開，大家這週要追起來啦～



（圖：tvN《機智露營生活》）

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