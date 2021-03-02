五人帮拍摄《机智露营生活》海报也要吵架！曹政奭摆著姿势，郑敬淏马上喊：「不要总装作是主人公！」

《机智医生生活》五人帮（曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都）的《机智露营生活》是怀著对等待第二季的观众们表示感谢而制作的，将展现他们不同的魅力，给大家带来温暖笑容、治愈的时间。



2日，频道十五夜（채널 십오야）公开拍摄海报花絮，郑敬淏：「有点像综艺的感觉，这样坐著，像Capminger一样！是Capminger吗？露营的人该怎么说啊？」金大明：「Camper！」柳演锡还笑他讲错 XD



（图：YouTube@채널 십오야）

之后开始拍摄海报，金大明：「是不是要做个类似干杯的动作？」结果曹政奭本能地一手插在口袋，郑敬淏马上大喊：「啊～又是主人公！说了不要总装作是主人公。」曹政奭委屈说：「我...我就不能摆个姿势？」柳演锡：「整天只知道看著摄影机，我们都这样子，又要一个人看著那吗？」



（图：YouTube@채널 십오야）

副导演说两边的哥哥因为看了后面，拍得不好看，结果...曹政奭：「谁？我吗？」郑敬淏：「不是说哥！是说我们俩。」因为坐在两边的是郑敬淏和柳演锡（笑），五人帮聚在一起真的好吵啊！



（图：YouTube@채널 십오야）

海报也公开，看起来很温暖、治愈啊！而《机智露营生活》将在3月4日星期四晚上8点，於频道十五夜独家公开，大家这周要追起来啦～



（图：tvN《机智露营生活》）

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