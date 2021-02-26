《機智醫生生活》之《機智露營生活》來啦！終於等到五人幫的綜藝，他們聚在一起真的又吵又好笑！

五人幫太可愛了！等待《機智醫生生活》第二季前，就先看一下他們露營啦～

26日，頻道十五夜（채널 십오야）公開一支影片，申元浩PD先提到近況，後來說道：「99s五名和我們所有工作人員...懷著欣然等待第二季的觀眾們，送上小小的歡樂與慰藉心意而製作的，希望大家這段艱難的日子裡注意身體健康。」



（圖：tvN《機智醫生生活》）

之前，金大明和羅暎錫PD、申元浩PD一起直播時曾說過：「和孩子們一起說過，我們一起去露營會怎樣？」果然實現了呢！而這個是《希望可以更輕鬆地等待第二季的心》的項目《機智露營生活》。



（圖：YouTube@채널 십오야）

影片中，柳演錫：「啊～我還帶遊戲來了！」鄭敬淏＆金大明：「你說帶什麼來？別拿過來了！」不管是擺桌子、煮東西，大家都一直喊著：「演錫啊～」鄭敬淏還撒嬌跺腳（跟金雋婠完全不同），田美都一直爽朗笑著，最後曹政奭也彈著吉他，五人幫在一起真的好吵 XD



（圖：YouTube@채널 십오야）

而《機智的露營生活》將在3月4日星期四晚上8點，於頻道十五夜獨家公開，等待第二季之前，就先看個綜藝啦～



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