《机智医生生活》之《机智露营生活》来啦！终於等到五人帮的综艺，他们聚在一起真的又吵又好笑！

五人帮太可爱了！等待《机智医生生活》第二季前，就先看一下他们露营啦～

26日，频道十五夜（채널 십오야）公开一支影片，申元浩PD先提到近况，后来说道：「99s五名和我们所有工作人员...怀著欣然等待第二季的观众们，送上小小的欢乐与慰藉心意而制作的，希望大家这段艰难的日子里注意身体健康。」



（图：tvN《机智医生生活》）

之前，金大明和罗暎锡PD、申元浩PD一起直播时曾说过：「和孩子们一起说过，我们一起去露营会怎样？」果然实现了呢！而这个是《希望可以更轻松地等待第二季的心》的项目《机智露营生活》。



（图：YouTube@채널 십오야）

影片中，柳演锡：「啊～我还带游戏来了！」郑敬淏＆金大明：「你说带什么来？别拿过来了！」不管是摆桌子、煮东西，大家都一直喊著：「演锡啊～」郑敬淏还撒娇跺脚（跟金隽婠完全不同），田美都一直爽朗笑著，最后曹政奭也弹著吉他，五人帮在一起真的好吵 XD



（图：YouTube@채널 십오야）

而《机智的露营生活》将在3月4日星期四晚上8点，於频道十五夜独家公开，等待第二季之前，就先看个综艺啦～



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