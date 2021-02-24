李鍾碩的回歸前奏新造型公開！「生平第一次留這麼長的頭髮」

李鍾碩自退伍後，也是觀眾們敲碗期待新作的男神之一。最近從他的個人IG以及最新公開畫報裡，看得出他都以長髮示人，應該是接下來電影新角色的需要，就連他自己都透露這是生平第一次留這麼長的髮型。

李鍾碩日前為時尚雜誌ELLE Korea進行海報拍攝，經過了當兵的空白期，好久不見的他即將重啟正式演員活動，他也表示為了不辜負眾多觀眾與粉絲們的期待，正在好好準備，希望以帥氣的姿態呈現在大家面前。在畫報中也展現了他平時努力訓練的身材成果，散發更加成熟的男性魅力。

因電影《V.I.P》而與導演朴勳政結緣，李鍾碩也確定將特別演出朴導演的新作《魔女2》並已投入拍攝，他說：「這角色很難以一句話來定義，是相當立體的角色，想要呈現給大家一種全新的形象，所以生平第一次留了那麼長的頭髮。」讓大家對這部作品也相當期待。

被問到之後的計畫，他說在之前沒能經歷的，呈現出能讓觀眾們喜歡的樣子，將會是他的目標，也希望嘗試在多樣化的平台演出。經歷兵役的歷練後更加成熟的演員李鍾碩即將回歸，也請大家留意他的新作。

首圖照片：李鐘碩ig、ellekorea ig

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞