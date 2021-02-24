李钟硕的回归前奏新造型公开！「生平第一次留这么长的头发」

李钟硕自退伍后，也是观众们敲碗期待新作的男神之一。最近从他的个人IG以及最新公开画报里，看得出他都以长发示人，应该是接下来电影新角色的需要，就连他自己都透露这是生平第一次留这么长的发型。

李钟硕日前为时尚杂志ELLE Korea进行海报拍摄，经过了当兵的空白期，好久不见的他即将重启正式演员活动，他也表示为了不辜负众多观众与粉丝们的期待，正在好好准备，希望以帅气的姿态呈现在大家面前。在画报中也展现了他平时努力训练的身材成果，散发更加成熟的男性魅力。

因电影《V.I.P》而与导演朴勋政结缘，李钟硕也确定将特别演出朴导演的新作《魔女2》并已投入拍摄，他说：「这角色很难以一句话来定义，是相当立体的角色，想要呈现给大家一种全新的形象，所以生平第一次留了那么长的头发。」让大家对这部作品也相当期待。

被问到之后的计画，他说在之前没能经历的，呈现出能让观众们喜欢的样子，将会是他的目标，也希望尝试在多样化的平台演出。经历兵役的历练后更加成熟的演员李钟硕即将回归，也请大家留意他的新作。

首图照片：李钟硕ig、ellekorea ig

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻