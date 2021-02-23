《喜歡的話請響鈴》第二季人物海報公開，網友驚訝：原來宋江是男二順位

宋江的人氣實在是太旺了～，但是，這段三角戀不到最後，真的是不知道結局會如何！（大家最希望看到誰和誰配對呢？）

由金所炫（金所泫）、鄭家藍、宋江等人攜手主演的 Netflix 人氣原創電視劇《喜歡的話請響鈴》第二季將在3月12日起播出，海報公開後的角色排位也引發討論。



海報排列大致如下列幾種，但由於宋江人氣相當旺，韓國媒體在新聞撰寫上，大多將宋江的名字排位靠前，實際上宋江僅算男二號。



也讓許多粉絲疑惑到，原來宋江其實算是男二順位，但誰會贏得女主的芳心，也要看第二季的播出才會知道了。



第一季是以校園為背景，講述只要喜歡自己的人出現在半徑10公尺內，「戀愛鈴」這個 APP 就會響起鈴聲提醒你，前提是對方也有開啟響鈴。而第二季的背景則是在「戀愛鈴」APP 推出的四年後，新增了「你喜歡的人」與「喜歡你的人」清單功能的「戀愛鈴」2.0版本推出，三人脫去校服以更成熟的面貌登場，兩位男主角依舊心繫同一位女孩。



▼金所炫飾演金朝眺：「我第一次說了喜歡你」



▼鄭家藍飾演李惠永：「響鈴不響鈴都無所謂」



▼宋江飾演黃宣梧：「我現在只相信你的眼睛」



▼以及女配角高旻示和金詩恩，第二季的主要相關人物也都原班人馬登場。



大家希望誰和誰配對呢～？

（圖源：Netflix《喜歡的話請響鈴》）

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