《喜欢的话请响铃》第二季人物海报公开，网友惊讶：原来宋江是男二顺位

宋江的人气实在是太旺了～，但是，这段三角恋不到最后，真的是不知道结局会如何！（大家最希望看到谁和谁配对呢？）

由金所炫（金所泫）、郑家蓝、宋江等人携手主演的 Netflix 人气原创电视剧《喜欢的话请响铃》第二季将在3月12日起播出，海报公开后的角色排位也引发讨论。



海报排列大致如下列几种，但由於宋江人气相当旺，韩国媒体在新闻撰写上，大多将宋江的名字排位靠前，实际上宋江仅算男二号。



也让许多粉丝疑惑到，原来宋江其实算是男二顺位，但谁会赢得女主的芳心，也要看第二季的播出才会知道了。



第一季是以校园为背景，讲述只要喜欢自己的人出现在半径10公尺内，「恋爱铃」这个 APP 就会响起铃声提醒你，前提是对方也有开启响铃。而第二季的背景则是在「恋爱铃」APP 推出的四年后，新增了「你喜欢的人」与「喜欢你的人」清单功能的「恋爱铃」2.0版本推出，三人脱去校服以更成熟的面貌登场，两位男主角依旧心系同一位女孩。



▼金所炫饰演金朝眺：「我第一次说了喜欢你」



▼郑家蓝饰演李惠永：「响铃不响铃都无所谓」



▼宋江饰演黄宣梧：「我现在只相信你的眼睛」



▼以及女配角高旻示和金诗恩，第二季的主要相关人物也都原班人马登场。



大家希望谁和谁配对呢～？

（图源：Netflix《喜欢的话请响铃》）

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