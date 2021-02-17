綜藝《偶然成為社長》預告：被電視台傢伙們騙的車太鉉＆趙寅成！除了經營超市外，還要開小吃店 大家都等不及啦！BLACKPINK Rosé 個人預告片觀看數破 4000 萬次

tvN新綜藝《偶然成為社長》節目講述都市男人們偶然成為了鄉村超市社長，為他們的鄉村超市營業日誌，車太鉉和趙寅成即「偶然成為社長」的兩位都市男子。



（圖：tvN《偶然成為社長》）

近日陸續公開預告，在第一次事前會議中，車太鉉：「在我看來寅成能生活得很好，就算是帶去村里。」趙寅成：「只要賣東西就可以吧了吧...不是有以前的超市那種嘛～」製作組真的幫他們實現願望，找了那種超市。



（圖：tvN《偶然成為社長》截圖）

第二次事前會議，劉浩鎮PD：「我們找到了一個場所，兩位需要經營超市！」兩人還想沒什麼困難，劉浩鎮PD接著說：「啊但是...旁邊要開一個小吃店，賣些簡單的料理、啤酒。」兩人聽到整個超慌張 XD



（圖：tvN《偶然成為社長》截圖）

之後，兩位社長開始一搭一唱，趙寅成：「只要東西不好吃的話，就不會再來吧！」車太鉉接著說：「不用在意味道，我們也沒說過要做得好吃。」長還一直提出各種點子「我們多用點調味料」、「飯要用即食飯嗎」、「把價格提高應該就不會來了吧」，歷代級反派社長就這樣出現？



（圖：tvN《偶然成為社長》截圖）

趙寅成還提議他們自己要叫外賣，劉浩鎮PD：「走路兩個小時內，是沒有便利商店和超市的，因為是在山裡的村子裡啊！」這讓趙寅成終於明白：「怪不得長輩們都說『放送局的傢伙們』，被騙了啊！這種程度是流放了吧！」第一次固定出演綜藝，就這樣被騙了啊～



（圖：tvN《偶然成為社長》截圖）

《偶然成為社長》將在2月25日首播，期待兩位社長的互動！還有朴寶英、南柱赫也作為嘉賓出演，不知道還會有誰參與錄製呢？

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