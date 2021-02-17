综艺《偶然成为社长》预告：被电视台家伙们骗的车太铉＆赵寅成！除了经营超市外，还要开小吃店 大家都等不及啦！BLACKPINK Rosé 个人预告片观看数破 4000 万次

tvN新综艺《偶然成为社长》节目讲述都市男人们偶然成为了乡村超市社长，为他们的乡村超市营业日志，车太铉和赵寅成即「偶然成为社长」的两位都市男子。



（图：tvN《偶然成为社长》）

近日陆续公开预告，在第一次事前会议中，车太铉：「在我看来寅成能生活得很好，就算是带去村里。」赵寅成：「只要卖东西就可以吧了吧...不是有以前的超市那种嘛～」制作组真的帮他们实现愿望，找了那种超市。



（图：tvN《偶然成为社长》截图）

第二次事前会议，刘浩镇PD：「我们找到了一个场所，两位需要经营超市！」两人还想没什么困难，刘浩镇PD接著说：「啊但是...旁边要开一个小吃店，卖些简单的料理、啤酒。」两人听到整个超慌张 XD



（图：tvN《偶然成为社长》截图）

之后，两位社长开始一搭一唱，赵寅成：「只要东西不好吃的话，就不会再来吧！」车太铉接著说：「不用在意味道，我们也没说过要做得好吃。」长还一直提出各种点子「我们多用点调味料」、「饭要用即食饭吗」、「把价格提高应该就不会来了吧」，历代级反派社长就这样出现？



（图：tvN《偶然成为社长》截图）

赵寅成还提议他们自己要叫外卖，刘浩镇PD：「走路两个小时内，是没有便利商店和超市的，因为是在山里的村子里啊！」这让赵寅成终於明白：「怪不得长辈们都说『放送局的家伙们』，被骗了啊！这种程度是流放了吧！」第一次固定出演综艺，就这样被骗了啊～



（图：tvN《偶然成为社长》截图）

《偶然成为社长》将在2月25日首播，期待两位社长的互动！还有朴宝英、南柱赫也作为嘉宾出演，不知道还会有谁参与录制呢？

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