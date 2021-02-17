李敏鎬的復仇？花絮影片公開特別指出「因李昇基nim的失誤所以這段重錄五次」笑翻粉絲

日前兩大男神李敏鎬與李昇基相約野營旅行，影片也由李敏鎬後製剪接後在自己經營的youtube頻道leeminho film公開，日前李敏鎬又再度公布新影片，比正片更搞笑還暗藏復仇？
之前的影片中，紀錄了兩大帥哥李敏鎬與李昇基從出發到親自紮營、料理食物等等的過程，但李敏鎬似乎沒幫上什麼忙，李昇基卻在營地忙進忙出狂喊肚子餓，讓許多粉絲們反而出現「李昇基真的好可靠」「好想跟李昇基去露營」這樣的想法，李敏鎬再度公開花絮影片，除了公開兩人合唱的段落外，還加碼透露李昇基秘辛，是想為自己平反？
先前的影片中李敏鎬為拍攝李昇基在野營現場演唱的畫面，也請來了專業的樂手現場演奏，氣氛相當美。本次的花絮影片中，李敏鎬竟然還點起歌來，說要跟李昇基合唱一首「ALOHA」，指定由李昇基演唱女生部份，歌手李昇基自然來者不拒，也完美演出，看兩人認真唱歌的樣子，真的是空前絕後的男神合唱，也不難看出兩人的好感情，以及現場露營氣氛的愉快。
最終李敏鎬還不忘放出一段影片，特別點出「此影片因為李昇基nim的失誤而進行了五次錄影」，原來是兩大男神從希望合作的一開始，最先出現的視訊通話，但李昇基因為不太熟悉視訊通話錄影的方式，所以可能失誤了幾次，只見鏡頭前的李敏鎬一下跑去拿水來喝，一下糾正李昇基說詞前後不連戲……讓粉絲們也莞爾一笑。
照片：leeminho film花絮影片截圖
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