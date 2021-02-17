李敏镐的复仇？花絮影片公开特别指出「因李升基nim的失误所以这段重录五次」笑翻粉丝 大家都等不及啦！BLACKPINK Rosé 个人预告片观看数破 4000 万次

日前两大男神李敏镐与李升基相约野营旅行，影片也由李敏镐后制剪接后在自己经营的youtube频道leeminho film公开，日前李敏镐又再度公布新影片，比正片更搞笑还暗藏复仇？

之前的影片中，纪录了两大帅哥李敏镐与李升基从出发到亲自扎营、料理食物等等的过程，但李敏镐似乎没帮上什么忙，李升基却在营地忙进忙出狂喊肚子饿，让许多粉丝们反而出现「李升基真的好可靠」「好想跟李升基去露营」这样的想法，李敏镐再度公开花絮影片，除了公开两人合唱的段落外，还加码透露李升基秘辛，是想为自己平反？





先前的影片中李敏镐为拍摄李升基在野营现场演唱的画面，也请来了专业的乐手现场演奏，气氛相当美。本次的花絮影片中，李敏镐竟然还点起歌来，说要跟李升基合唱一首「ALOHA」，指定由李升基演唱女生部份，歌手李升基自然来者不拒，也完美演出，看两人认真唱歌的样子，真的是空前绝后的男神合唱，也不难看出两人的好感情，以及现场露营气氛的愉快。







最终李敏镐还不忘放出一段影片，特别点出「此影片因为李升基nim的失误而进行了五次录影」，原来是两大男神从希望合作的一开始，最先出现的视讯通话，但李升基因为不太熟悉视讯通话录影的方式，所以可能失误了几次，只见镜头前的李敏镐一下跑去拿水来喝，一下纠正李升基说词前后不连戏……让粉丝们也莞尔一笑。





照片：leeminho film花絮影片截图

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