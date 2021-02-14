《勝利號》柳海真配音的機器人其實是女生被叫「歐逆」，結尾彩蛋還有最強客串

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大家追完《勝利號》了嗎～！？裡面的小童星「花兒/桃樂絲」真的好可愛喔！！！

韓國首部科幻太空電影《勝利號》成為了過年期間大家必看的線上電影名單，當中許多巧妙的安排也成為大家討論的話題，其中，關於柳海真配音的機器人其實是個女生，最後還有人氣女演員驚喜登場，相當逗趣。



（以下有雷）

（以下有雷）

（以下有雷）

機器人「巴博斯」在柳海真的配音下，更加有趣生動，但其實機器人認為自己的女生，更喜歡化妝，衣服搭配也很有自己的品味，讓電影又增加了一個萌點。



她也告訴花兒自己想要更像人類，希望能夠植皮後，換上人類的外殼。



最終，她成功換上了人類外殼，外型就像是真正的人類女子，而這副外殼，就是《與神同行》中又萌又可愛的金香起，長大後的她散發出小女人的魅力，對於她的出現，大家也是相當吃驚。



最有趣的是，由於只換了外殼，但聲音還沒換好，所以可愛的外型，搭配柳海真粗曠的聲線，還是讓人發笑～！XD 最後還跟花兒討論應該換什麼聲音好，花兒告訴她，還是最喜歡現在的聲音。（小編也是～）



還有什麼場面，令大家最驚喜？印象最為深刻呢？

▼柳海真親自旁白為大家介紹《勝利號》花絮：



（圖源：《勝利號》劇照&截圖@Netflix）

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