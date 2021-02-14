《胜利号》柳海真配音的机器人其实是女生被叫「欧逆」，结尾彩蛋还有最强客串

大家追完《胜利号》了吗～！？里面的小童星「花儿/桃乐丝」真的好可爱喔！！！
韩国首部科幻太空电影《胜利号》成为了过年期间大家必看的线上电影名单，当中许多巧妙的安排也成为大家讨论的话题，其中，关於柳海真配音的机器人其实是个女生，最后还有人气女演员惊喜登场，相当逗趣。
（以下有雷）
（以下有雷）
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机器人「巴博斯」在柳海真的配音下，更加有趣生动，但其实机器人认为自己的女生，更喜欢化妆，衣服搭配也很有自己的品味，让电影又增加了一个萌点。
她也告诉花儿自己想要更像人类，希望能够植皮后，换上人类的外壳。
最终，她成功换上了人类外壳，外型就像是真正的人类女子，而这副外壳，就是《与神同行》中又萌又可爱的金香起，长大后的她散发出小女人的魅力，对於她的出现，大家也是相当吃惊。
最有趣的是，由於只换了外壳，但声音还没换好，所以可爱的外型，搭配柳海真粗旷的声线，还是让人发笑～！XD 最后还跟花儿讨论应该换什么声音好，花儿告诉她，还是最喜欢现在的声音。（小编也是～）
还有什么场面，令大家最惊喜？印象最为深刻呢？
▼柳海真亲自旁白为大家介绍《胜利号》花絮：
（图源：《胜利号》剧照&截图@Netflix）
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