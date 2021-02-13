終於等到啦！金所泫、宋江、鄭家藍主演《喜歡的話請響鈴》第二季已審核完畢，有望在3月播出！ 【男團成員品牌評價】BTS防彈少年團智旻奪冠 車銀優、V 分居二、三名 ATEEZ 推特追蹤人數破 200 萬！迷你六輯個人畫報到齊 【有片】金世正開通全新官方SNS帳號！IG & Twitter & V LIVE & Youtube全都有~ 這三部的教大家自己的男人自己挑：《再婚皇后》《女皇的後宮們》《魔女新婚日記》 節目《深夜怪談會》正式編成，3月續聽鬼故事！

留言/評論 Joy Liu 好興奮

好期待😍

Tak Sin Yeung

林宜靜

Wen Mann 等不及了！ →更多留言...(15) 在Facebook上的留言