終於等到啦！金所泫、宋江、鄭家藍主演《喜歡的話請響鈴》第二季已審核完畢，有望在3月播出！

Netflix原創劇《喜歡的話請響鈴》第一季由金所泫、宋江（宋康）、鄭家藍主演。
改編自同名網路漫畫，劇情的主軸為一個名叫「戀愛鈴」的APP。這款APP的主要功能為，只要喜歡自己的人出現在半徑10公尺內，戀愛鈴就會響起鈴聲提醒你，前提是對方都有開啟響鈴，三人就這樣展開又甜又虐的羅曼史。
（圖：Netflix《喜歡的話請響鈴》）
2019年播出第一季，也在網路上引起很多話題，但結局採「開放式」，讓觀眾們直呼：「看不夠！」並期待第二季到來。
（圖：Netflix《喜歡的話請響鈴》）
最近根據映像物管理委員會（영상물등급위원회）發佈的消息：「《喜歡的話請響鈴》第二季在3日申請等級分類，接著在9日獲得15歲以上可以觀看的等級。」據悉，這季共有6集，預計會在3月、4月份播出。
（圖：영상물등급위원회）
對此，網友們也紛紛留言：「快公開吧ㅠㅠㅠ」、「終於要出來了、得看宋江」、「我等了一年多」、「男主角必須是宋江啊」、「這個終於出来了ㅠㅠㅠ3月死守到底」、「怎麼只有6集啊」、「3月怎麼還這麼久」等等。
（圖：Netflix《喜歡的話請響鈴》）
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