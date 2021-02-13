终於等到啦！金所泫、宋江、郑家蓝主演《喜欢的话请响铃》第二季已审核完毕，有望在3月播出！ 【男团成员品牌评价】BTS防弹少年团智旻夺冠 车银优、V 分居二、三名 ATEEZ 推特追踪人数破 200 万！迷你六辑个人画报到齐 【有片】金世正开通全新官方SNS帐号！IG & Twitter & V LIVE & Youtube全都有~ 这三部的教大家自己的男人自己挑：《再婚皇后》《女皇的后宫们》《魔女新婚日记》 节目《深夜怪谈会》正式编成，3月续听鬼故事！

留言/评论 Joy Liu 好興奮

好期待😍

Tak Sin Yeung

林宜靜

Wen Mann 等不及了！ →更多留言...(15) 在Facebook上的留言