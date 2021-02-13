终於等到啦！金所泫、宋江、郑家蓝主演《喜欢的话请响铃》第二季已审核完毕，有望在3月播出！

Netflix原创剧《喜欢的话请响铃》第一季由金所泫、宋江（宋康）、郑家蓝主演。
改编自同名网路漫画，剧情的主轴为一个名叫「恋爱铃」的APP。这款APP的主要功能为，只要喜欢自己的人出现在半径10公尺内，恋爱铃就会响起铃声提醒你，前提是对方都有开启响铃，三人就这样展开又甜又虐的罗曼史。
（图：Netflix《喜欢的话请响铃》）
2019年播出第一季，也在网路上引起很多话题，但结局采「开放式」，让观众们直呼：「看不够！」并期待第二季到来。
（图：Netflix《喜欢的话请响铃》）
最近根据映像物管理委员会（영상물등급위원회）发布的消息：「《喜欢的话请响铃》第二季在3日申请等级分类，接著在9日获得15岁以上可以观看的等级。」据悉，这季共有6集，预计会在3月、4月份播出。
（图：영상물등급위원회）
对此，网友们也纷纷留言：「快公开吧ㅠㅠㅠ」、「终於要出来了、得看宋江」、「我等了一年多」、「男主角必须是宋江啊」、「这个终於出来了ㅠㅠㅠ3月死守到底」、「怎么只有6集啊」、「3月怎么还这么久」等等。
（图：Netflix《喜欢的话请响铃》）
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