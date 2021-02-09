韓國影后尹靜姬患阿爾茨海默症疑遭丈夫女兒棄養，丈夫回應：我們沒有

一代影后尹靜姬疑似因患上阿爾茨海默症（或稱腦退化症）而被丈夫和女兒放任不管，引起了廣大網友的關注和討論。

韓國的青瓦台請願網站上登出了一篇名為「救救與外界隔離的電影演員OOO」的內容，雖然沒有透露真名，但是根據請願的內容來看不難推測出當事人正是韓國影后尹靜姬。 現年77歲尹靜姬曾被稱為「韓國電影黃金期」（上世紀六十年代）的三大女演員之一，是韓國影壇泰山北斗級的人物，橫掃韓國電影大鐘獎、韓國青龍電影獎、韓國百想藝術大賞的三金影后，其中3次拿下大鐘獎影后，7次拿下青龍獎的人氣獎。 曾經如此輝煌的她突然被爆因病被家人無視，難免讓人唏噓，已經有不少人請願希望能夠將她接回韓國。



▲電影《詩》



▲韓國青瓦台請願網截圖

願文中透露，尹靜姬早前已經被確診阿爾茨海默病，確遭丈夫、鋼琴家白建宇和女兒白珍熙的放任不管，三人雖然都身處法國，但其丈夫和女兒並未照顧生病的她。 如今尹靜姬獨身一人在巴黎郊外居住，孤獨地與阿爾茲海默症和糖尿病進行抗爭，等於被丈夫和女兒遺棄。還有消息爆料，尹靜姬在2019年母親去世之後，一直居住在汝矣島接受治療，突然有一天正在熟睡中的她被本該身在首爾的丈夫和女兒帶走，強制移居法國，因為大腿骨折還住了醫院。



▲YouTube@KBS News

消息一出廣大網民的關注，白建宇也緊急回應，通過其所屬公司表示，涉及內容均為謊言，是毫無根據的指責。尹靜姬一直在定期接受醫生的治療，生活安穩舒適。經紀公司還稱：「白建宇和尹靜姬之前其實一直在巡迴演出，但是從幾年前開始，因為尹靜姬的病情惡化，無法陪同白建宇進行長達數十個小時的長途旅行，她住在療養院，有專業的看護人照顧生活，而且還靠著女兒的家。」



▲YouTube@KBS News

「圖：韓國青瓦台請願網截圖、電影《詩》、YouTube@KBS News」

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