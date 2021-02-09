韩国影后尹静姬患阿尔茨海默症疑遭丈夫女儿弃养，丈夫回应：我们没有

一代影后尹静姬疑似因患上阿尔茨海默症（或称脑退化症）而被丈夫和女儿放任不管，引起了广大网友的关注和讨论。

韩国的青瓦台请愿网站上登出了一篇名为「救救与外界隔离的电影演员OOO」的内容，虽然没有透露真名，但是根据请愿的内容来看不难推测出当事人正是韩国影后尹静姬。 现年77岁尹静姬曾被称为「韩国电影黄金期」（上世纪六十年代）的三大女演员之一，是韩国影坛泰山北斗级的人物，横扫韩国电影大钟奖、韩国青龙电影奖、韩国百想艺术大赏的三金影后，其中3次拿下大钟奖影后，7次拿下青龙奖的人气奖。 曾经如此辉煌的她突然被爆因病被家人无视，难免让人唏嘘，已经有不少人请愿希望能够将她接回韩国。



▲电影《诗》



▲韩国青瓦台请愿网截图

愿文中透露，尹静姬早前已经被确诊阿尔茨海默病，确遭丈夫、钢琴家白建宇和女儿白珍熙的放任不管，三人虽然都身处法国，但其丈夫和女儿并未照顾生病的她。 如今尹静姬独身一人在巴黎郊外居住，孤独地与阿尔兹海默症和糖尿病进行抗争，等於被丈夫和女儿遗弃。还有消息爆料，尹静姬在2019年母亲去世之后，一直居住在汝矣岛接受治疗，突然有一天正在熟睡中的她被本该身在首尔的丈夫和女儿带走，强制移居法国，因为大腿骨折还住了医院。



▲YouTube@KBS News

消息一出广大网民的关注，白建宇也紧急回应，通过其所属公司表示，涉及内容均为谎言，是毫无根据的指责。尹静姬一直在定期接受医生的治疗，生活安稳舒适。经纪公司还称：「白建宇和尹静姬之前其实一直在巡回演出，但是从几年前开始，因为尹静姬的病情恶化，无法陪同白建宇进行长达数十个小时的长途旅行，她住在疗养院，有专业的看护人照顾生活，而且还靠著女儿的家。」



▲YouTube@KBS News

「图：韩国青瓦台请愿网截图、电影《诗》、YouTube@KBS News」

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