李敏鎬與李昇基的湖邊野營！萬能李昇基搭帳篷烤肉一手包，碎念：「真的不要跟新手一起來露營…」

李敏鎬日前曾在自己經營的Youtube頻道「leeminho film」公開許多由自己剪輯拍攝的影片，更公開了他與同齡朋友李昇基打算一起去旅遊，並拍攝影片的計畫，昨日公開了兩人的露營影片，你一言我一語相當逗趣。

這支影片名為「이민호 X 이승기 LeeSeunggi X LeeMinho Last EP」，主要是紀錄著李敏鎬與李昇基兩人從市區共同前往露營地點的開心旅遊，並且最後由李昇基與現場樂手直接在野外演唱「少年，向前走」。一開始在寒冷冬天裡捲在被窩裡按掉手機鬧鐘的李敏鎬，起身著裝開車出門去接李昇基，兩人開心的計畫著要到休息站吃點心等等的旅程，李昇基還開玩笑地說要檢視一下李敏鎬的開車風格，能否讓旁人舒服的睡著。



兩人對於本次心血來潮的露營旅行都感到不可思議，互相直呼「沒想到2021年的新年我會跟你一起來露營」。但一抵達營地開始架設帳篷前，兩人竟然為了帳篷的開口方向就開始意見不合，李敏鎬說開口能夠朝向湖面，對帳篷的方向有諸多堅持，使得李昇基不得不說：「敏鎬啊！別把帳篷當作你家好嗎？」





而李敏鎬索性就拿出椅子來坐在旁邊休息，而全部都由非常有經驗的李昇基來架設帳篷，又是打釘又是架好篷頂幾乎都一人完成，李敏鎬則在一旁說：「出來露營不就是要來休息的嗎？」李昇基回：「那是因為別人都幫你做好了所以你可以休息啊！」後來李昇基搭著搭著肚子很餓，對李敏鎬說：「敏鎬我餓了，隨便烤點什麼來吃吃吧！」李敏鎬卻說：「但我不會生火……」實在令人哭笑不得，萬能的李昇基只好都自己來啦！不知道他會不會覺得被李敏鎬騙來做苦力了？





天黑之後，由李昇基與現場樂手共同帶來這首「少年，向前走」，Live演出加上野外營火氣氛，畫面相當優美。





照片：影片《이민호 X 이승기 LeeSeunggi X LeeMinho Last EP》截圖

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