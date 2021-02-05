李敏镐与李升基的湖边野营！万能李升基搭帐篷烤肉一手包，碎念：「真的不要跟新手一起来露营…」

李敏镐日前曾在自己经营的Youtube频道「leeminho film」公开许多由自己剪辑拍摄的影片，更公开了他与同龄朋友李升基打算一起去旅游，并拍摄影片的计画，昨日公开了两人的露营影片，你一言我一语相当逗趣。

这支影片名为「이민호 X 이승기 LeeSeunggi X LeeMinho Last EP」，主要是纪录著李敏镐与李升基两人从市区共同前往露营地点的开心旅游，并且最后由李升基与现场乐手直接在野外演唱「少年，向前走」。一开始在寒冷冬天里卷在被窝里按掉手机闹钟的李敏镐，起身著装开车出门去接李升基，两人开心的计画著要到休息站吃点心等等的旅程，李升基还开玩笑地说要检视一下李敏镐的开车风格，能否让旁人舒服的睡著。



两人对於本次心血来潮的露营旅行都感到不可思议，互相直呼「没想到2021年的新年我会跟你一起来露营」。但一抵达营地开始架设帐篷前，两人竟然为了帐篷的开口方向就开始意见不合，李敏镐说开口能够朝向湖面，对帐篷的方向有诸多坚持，使得李升基不得不说：「敏镐啊！别把帐篷当作你家好吗？」





而李敏镐索性就拿出椅子来坐在旁边休息，而全部都由非常有经验的李升基来架设帐篷，又是打钉又是架好篷顶几乎都一人完成，李敏镐则在一旁说：「出来露营不就是要来休息的吗？」李升基回：「那是因为别人都帮你做好了所以你可以休息啊！」后来李升基搭著搭著肚子很饿，对李敏镐说：「敏镐我饿了，随便烤点什么来吃吃吧！」李敏镐却说：「但我不会生火……」实在令人哭笑不得，万能的李升基只好都自己来啦！不知道他会不会觉得被李敏镐骗来做苦力了？





天黑之后，由李升基与现场乐手共同带来这首「少年，向前走」，Live演出加上野外营火气氛，画面相当优美。





照片：影片《이민호 X 이승기 LeeSeunggi X LeeMinho Last EP》截图

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