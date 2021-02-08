時隔13年SHINee終於要和《姐姐真漂亮》裡的姐姐結婚了！姐姐狂呼：媽媽，你有女婿了XD

時隔13年，聽說 SHINee 終於要娶「姐姐」了。

這到底是怎麼回事？SHINee 瞞著廣大粉絲偷偷戀愛了？事情要從2008年那首《姐姐真漂亮》說起。這首歌中「姐姐真漂亮，是我生活的Everything」、「她可能是對年幼的我有壓力」等歌詞無一不表現出年下男害怕和姐姐分手時那種戰戰兢兢的不安和惶恐。



7年後（2015年）發行的《Love Sick》其實就是《姐姐真漂亮》的後續曲，連曾經的「姐姐」都變成了「你」，不過無論稱呼怎麼變，不變的就是愛情，是我生活的 Everything。（參考《Love Sick》歌詞）



時間又過了6年，來到了2021年，SHINee要發新歌了，歌名《Marry You》，弟弟終於向姐姐求婚了！！！ 歌詞從「姐姐很漂亮」（《姐姐真漂亮》）到「你很漂亮」（《Love Sick》），再到「現在依舊很漂亮」（《Marry You》）。



更有「I need a doctor」、「不知道為什麼一見到你就難過」（《Love Sick》）到「I need a doctor，如同不治之症一般 Love Sick」、「不行，不會再讓你難過了」（《Marry You》），明顯感情再次升溫，要迎來實質性的關係改變。

2021年2月22日，SHINee第7張專輯就要上市了，《Marry Me》就是其中的收錄曲之一，也讓粉絲們見證了SHINee從青澀男孩到成熟男人的蛻變，終於要「娶」姐姐了！！難怪姐姐們都已經開始坐不住了，直呼：「我22號就要嫁人了，媽媽你終於有女婿了。」



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「圖：YouTube@SHINee、@KBS WORLD TV、@SMTOWN、IG@shinee」

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