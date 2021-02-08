时隔13年SHINee终於要和《姐姐真漂亮》里的姐姐结婚了！姐姐狂呼：妈妈，你有女婿了XD

时隔13年，听说 SHINee 终於要娶「姐姐」了。

这到底是怎么回事？SHINee 瞒著广大粉丝偷偷恋爱了？事情要从2008年那首《姐姐真漂亮》说起。这首歌中「姐姐真漂亮，是我生活的Everything」、「她可能是对年幼的我有压力」等歌词无一不表现出年下男害怕和姐姐分手时那种战战兢兢的不安和惶恐。



7年后（2015年）发行的《Love Sick》其实就是《姐姐真漂亮》的后续曲，连曾经的「姐姐」都变成了「你」，不过无论称呼怎么变，不变的就是爱情，是我生活的 Everything。（参考《Love Sick》歌词）



时间又过了6年，来到了2021年，SHINee要发新歌了，歌名《Marry You》，弟弟终於向姐姐求婚了！！！ 歌词从「姐姐很漂亮」（《姐姐真漂亮》）到「你很漂亮」（《Love Sick》），再到「现在依旧很漂亮」（《Marry You》）。



更有「I need a doctor」、「不知道为什么一见到你就难过」（《Love Sick》）到「I need a doctor，如同不治之症一般 Love Sick」、「不行，不会再让你难过了」（《Marry You》），明显感情再次升温，要迎来实质性的关系改变。

2021年2月22日，SHINee第7张专辑就要上市了，《Marry Me》就是其中的收录曲之一，也让粉丝们见证了SHINee从青涩男孩到成熟男人的蜕变，终於要「娶」姐姐了！！难怪姐姐们都已经开始坐不住了，直呼：「我22号就要嫁人了，妈妈你终於有女婿了。」



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「图：YouTube@SHINee、@KBS WORLD TV、@SMTOWN、IG@shinee」

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