tvN 新劇《Mouse》公開李昇基&李熙俊雙人海報、預告瀰漫懸疑氛圍！

正直又帥氣的菜鳥巡警（李昇基）&無視法律的刑警（李熙俊）合作，聯手打擊2021的最強「掠食者」，小編這個人很簡單…有李昇基的動作劇必追！！！XD

tvN 即將在三月推出的新劇《Mouse》公開了主演李昇基和李熙俊的雙人海報，兩人神情嚴肅，畫風寫實地令人印象深刻。

《Mouse》講述了公認的正直青年、社區巡警－鄭巴凜（李昇基 飾），與幼時因殺人魔而父母雙亡、只為復仇成為無視法律的刑警－高武治（李熙俊 飾），兩人一起面對被稱為精神病患者中前1%最惡毒的「掠食者」後，發生了完全顛倒命運的狩獵追緝劇。



海報中，兩位男主角有著天差地遠的形象。李昇基身穿整齊的巡警制服，一身正氣凜然且乾淨俐落，李熙俊穿著帥氣夾克，表情猙獰、一臉歷經風霜，二人凝視著某處，帶著堅定的眼神彷彿在追尋著什麼，也讓人更加好奇劇情會如何發展。

▼預告，「那個人」還活著…而我絕對不會放過他：



▼李昇基飾演派出所的新進巡警「鄭巴凜」，性格過分善良又充滿正義感，在追捕令全國陷入恐懼的連環殺人魔時，遇到意想不到的事情而讓人生發生了徹底的改變。



▼李熙俊飾演辦事如同黑幫的重案組刑警「高武治」，為了掃蕩犯罪分子不惜一切代價進行非法調查，有時還會讓人分不清到底誰是刑警、誰是罪犯。



劇組說到兩位完美詮釋了劇中的角色，單單從眼神就讓人信服的演技，而為何兩位有著天差地遠性格與條件的人，會碰撞在一起，又會有什麼樣的火花，觀眾們可以好好期待一下。

本劇將於3月3日晚間10點30分首播。

（圖自：tvN）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞