tvN 新剧《Mouse》公开李升基&李熙俊双人海报、预告弥漫悬疑氛围！

正直又帅气的菜鸟巡警（李升基）&无视法律的刑警（李熙俊）合作，联手打击2021的最强「掠食者」，小编这个人很简单…有李升基的动作剧必追！！！XD

tvN 即将在三月推出的新剧《Mouse》公开了主演李升基和李熙俊的双人海报，两人神情严肃，画风写实地令人印象深刻。

《Mouse》讲述了公认的正直青年、社区巡警－郑巴凛（李升基 饰），与幼时因杀人魔而父母双亡、只为复仇成为无视法律的刑警－高武治（李熙俊 饰），两人一起面对被称为精神病患者中前1%最恶毒的「掠食者」后，发生了完全颠倒命运的狩猎追缉剧。



海报中，两位男主角有著天差地远的形象。李升基身穿整齐的巡警制服，一身正气凛然且干净俐落，李熙俊穿著帅气夹克，表情狰狞、一脸历经风霜，二人凝视著某处，带著坚定的眼神彷佛在追寻著什么，也让人更加好奇剧情会如何发展。

▼预告，「那个人」还活著…而我绝对不会放过他：



▼李升基饰演派出所的新进巡警「郑巴凛」，性格过分善良又充满正义感，在追捕令全国陷入恐惧的连环杀人魔时，遇到意想不到的事情而让人生发生了彻底的改变。



▼李熙俊饰演办事如同黑帮的重案组刑警「高武治」，为了扫荡犯罪分子不惜一切代价进行非法调查，有时还会让人分不清到底谁是刑警、谁是罪犯。



剧组说到两位完美诠释了剧中的角色，单单从眼神就让人信服的演技，而为何两位有著天差地远性格与条件的人，会碰撞在一起，又会有什么样的火花，观众们可以好好期待一下。

本剧将於3月3日晚间10点30分首播。

（图自：tvN）

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