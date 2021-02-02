金宣虎特別演出《Run On奔向愛情》劇照公開！變身型男電影導演啦〜

演員金宣虎自演出《Start-Up》後備受關注，日前也傳出他即將特別演出《Run On奔向愛情》，今日終於公開了正式的劇照畫面，是他與女主角申世景見面對談的情境。

先前已傳出金宣虎即將特別演出JTBC水木電視劇《Run On奔向愛情》的消息，許多觀眾們都在期待他的登場，原來他即將出現在本週的最終回，他所飾演的角色就是目前申世景正在翻譯，並且由任時完的明星母親所主演的《任務代號：Candy》的導演金尚浩一角。今日也公開了他的登場照片。



在劇中由奇善謙（任時完飾）的母親，也是電影明星陸智友所主演的電影《任務代號：Candy》，是吳美珠（申世景飾）無論如何都想大展翻譯實力的作品，美珠與電影導演的見面，兩人是否能夠在電影翻譯上有志一同？或是意見相左？看金宣虎的招牌溫柔微笑，應該相談甚歡吧！





金宣虎與《Run On奔向愛情》的導演李在勳曾於《金科長》中合作，因此本次也受邀在最終回登場，其實不僅金宣虎，導演找來了許多特別出演的大明星們，包含隱居深山被奇善謙與吳美珠重新請出來的方教練（徐正妍飾），在拍戲現場英文很差還最會羞辱人的廉PD（金在華飾）以及徐端雅代表常去的酒吧調酒師（金元海飾）都是曾與導演在《金科長》中合作的演員們。



請大家密切關注《Run On奔向愛情》到本週的最終回吧！



照片：JTBC

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