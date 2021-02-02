金宣虎特别演出《Run On奔向爱情》剧照公开！变身型男电影导演啦〜

演员金宣虎自演出《Start-Up》后备受关注，日前也传出他即将特别演出《Run On奔向爱情》，今日终於公开了正式的剧照画面，是他与女主角申世景见面对谈的情境。

先前已传出金宣虎即将特别演出JTBC水木电视剧《Run On奔向爱情》的消息，许多观众们都在期待他的登场，原来他即将出现在本周的最终回，他所饰演的角色就是目前申世景正在翻译，并且由任时完的明星母亲所主演的《任务代号：Candy》的导演金尚浩一角。今日也公开了他的登场照片。



在剧中由奇善谦（任时完饰）的母亲，也是电影明星陆智友所主演的电影《任务代号：Candy》，是吴美珠（申世景饰）无论如何都想大展翻译实力的作品，美珠与电影导演的见面，两人是否能够在电影翻译上有志一同？或是意见相左？看金宣虎的招牌温柔微笑，应该相谈甚欢吧！





金宣虎与《Run On奔向爱情》的导演李在勋曾於《金科长》中合作，因此本次也受邀在最终回登场，其实不仅金宣虎，导演找来了许多特别出演的大明星们，包含隐居深山被奇善谦与吴美珠重新请出来的方教练（徐正妍饰），在拍戏现场英文很差还最会羞辱人的廉PD（金在华饰）以及徐端雅代表常去的酒吧调酒师（金元海饰）都是曾与导演在《金科长》中合作的演员们。



请大家密切关注《Run On奔向爱情》到本周的最终回吧！



照片：JTBC

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻