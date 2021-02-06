趙寅成&車太鉉好兄弟綜藝《偶然成為社長》出預告了！觀眾看完：我以為在看趙寅成的電影XD

男神趙寅成的首個固定嘉賓綜藝節目，還加碼至親好友車太鉉，這檔綜藝怎麼能不追???

韓娛界代表至親死黨車太鉉和趙寅成要在tvN的綜藝節目《偶然成為社長》中相聚，這是一檔講述突然接手鄉村店鋪的都市男人們的」鄉村超市營業日誌」的綜藝節目。 因為這是趙寅成第一部常駐嘉賓的綜藝，所以從籌備開始就備受關注。



在此之前，趙寅成曾在《兩天一夜》和《Radio Star》等節目中展現了與車太鉉的兄弟情，但因為只是單集嘉賓，讓觀眾們沒看夠。 這次就完全不同了，大家將全方位了解趙寅成。 一直習城市生活的男人們去體驗鄉村生活，可以想像，兩個人真正去運營超市的話，不僅需要面對營業問題，還要學會如何與各種各樣的顧客打交道，光是想像一下就足夠了。有粉絲看了預告之後留言稱：「我以為實在看電影」、「有生之年竟然看到寅成歐巴當常駐嘉賓」、「到底什麼時候開播」等。



車太鉉這個自帶笑點的男人不用多說，而作為國民男神趙寅成除了影視劇、廣告、雜誌之外鮮有個人生活展示給觀眾，這次作為個人首檔固定綜藝，一定會讓大家看到不同面的自己。 小夥伴們，開始期待吧！！！



「圖：IG@tvn_joy」

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