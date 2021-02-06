赵寅成&车太铉好兄弟综艺《偶然成为社长》出预告了！观众看完：我以为在看赵寅成的电影XD

男神赵寅成的首个固定嘉宾综艺节目，还加码至亲好友车太铉，这档综艺怎么能不追???

韩娱界代表至亲死党车太铉和赵寅成要在tvN的综艺节目《偶然成为社长》中相聚，这是一档讲述突然接手乡村店铺的都市男人们的」乡村超市营业日志」的综艺节目。 因为这是赵寅成第一部常驻嘉宾的综艺，所以从筹备开始就备受关注。



在此之前，赵寅成曾在《两天一夜》和《Radio Star》等节目中展现了与车太铉的兄弟情，但因为只是单集嘉宾，让观众们没看够。 这次就完全不同了，大家将全方位了解赵寅成。 一直习城市生活的男人们去体验乡村生活，可以想像，两个人真正去运营超市的话，不仅需要面对营业问题，还要学会如何与各种各样的顾客打交道，光是想像一下就足够了。有粉丝看了预告之后留言称：「我以为实在看电影」、「有生之年竟然看到寅成欧巴当常驻嘉宾」、「到底什么时候开播」等。



车太铉这个自带笑点的男人不用多说，而作为国民男神赵寅成除了影视剧、广告、杂志之外鲜有个人生活展示给观众，这次作为个人首档固定综艺，一定会让大家看到不同面的自己。 小伙伴们，开始期待吧！！！



「图：IG@tvn_joy」

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