歐尼真的不缺錢！李孝利簽約新公司條件：不接商業廣告

作為韓國娛樂圈的頂流夫婦，李孝利和李尚順現在同屬於一家經紀公司，大家都很好奇到底這家公司開出了怎樣的條件才吸引了這對夫妻呢？

李尚順、李孝利夫婦的東家、ESTEEM娛樂CEO金素妍（音譯）日前做客了《Radio Star》，公開了簽約這對夫妻的幕後故事。 金素妍透露並非是公司簽約了李孝利，而是李孝利選擇了公司，直到現在都讓她覺得像做夢一樣。

金素妍稱：「和李孝利共事了很久的經紀人入職了我們公司，他一直負責李孝利的工作，但隨著《玩什麼好呢》的開拍，他覺得自己會拖了李孝利的後腿，就希望我們能夠簽下李孝利。 她簽約的條件就是不想要接商業廣告之類的工作。 」關於簽約年限，金素妍代表表示：「這些我們都會配合，會永遠在一起。 」



▲《Radio Star》

李孝利不僅自己加入了ESTEEM娛樂，還拉上了老公，金素妍就稱：「他是因為李孝利才簽約的，不過也是我先提出來的，我們擅長的領域正好很適合李尚順，有時裝秀、音樂、DJ廠牌等，他很適合這類工作。 」

眾所周知藝人掙錢多靠作品、商演、廣告代言等，尤其是廣告代言是很多藝人收入的一大來源，李孝利直接拒絕任何商業性質的廣告可以看出歐尼真的不差錢。 而她之前在IG上的廣告也都是公益性質。某次李孝利就為聽障人士製作的皮鞋做推廣，因她的宣傳一度導致相關品牌官網癱瘓。

「圖：《Radio Star》、《孝利家民宿》、李孝利IG」

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