欧尼真的不缺钱！李孝利签约新公司条件：不接商业广告

作为韩国娱乐圈的顶流夫妇，李孝利和李尚顺现在同属於一家经纪公司，大家都很好奇到底这家公司开出了怎样的条件才吸引了这对夫妻呢？

李尚顺、李孝利夫妇的东家、ESTEEM娱乐CEO金素妍（音译）日前做客了《Radio Star》，公开了签约这对夫妻的幕后故事。 金素妍透露并非是公司签约了李孝利，而是李孝利选择了公司，直到现在都让她觉得像做梦一样。

金素妍称：「和李孝利共事了很久的经纪人入职了我们公司，他一直负责李孝利的工作，但随著《玩什么好呢》的开拍，他觉得自己会拖了李孝利的后腿，就希望我们能够签下李孝利。 她签约的条件就是不想要接商业广告之类的工作。 」关於签约年限，金素妍代表表示：「这些我们都会配合，会永远在一起。 」



▲《Radio Star》

李孝利不仅自己加入了ESTEEM娱乐，还拉上了老公，金素妍就称：「他是因为李孝利才签约的，不过也是我先提出来的，我们擅长的领域正好很适合李尚顺，有时装秀、音乐、DJ厂牌等，他很适合这类工作。 」

众所周知艺人挣钱多靠作品、商演、广告代言等，尤其是广告代言是很多艺人收入的一大来源，李孝利直接拒绝任何商业性质的广告可以看出欧尼真的不差钱。 而她之前在IG上的广告也都是公益性质。某次李孝利就为听障人士制作的皮鞋做推广，因她的宣传一度导致相关品牌官网瘫痪。

「图：《Radio Star》、《孝利家民宿》、李孝利IG」

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