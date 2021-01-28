GOT7成員珍榮告別JYP與BH簽約：成李秉憲、李智雅師弟

GOT7日前傳出出走消息，成員們都將有各自的發展，而其中相當明確再近年來走上演員之路的成員珍榮，自然也選擇了有許多大演員前輩們的BH公司簽訂專屬契約。

雖然稍早就已傳出珍榮即將加入BH娛樂了，而1月28日BH娛樂也正式發表了聲明，證實珍榮已與BH完成簽約。珍榮於2014年發行了迷你專輯[Got it？]起正式以GOT7成員身分活動，七年來作為Kpop大勢偶像團體，GOT7擁有來自全球眾多粉絲們的支持。

成員珍榮從2012年就開始跨足戲劇演出，在KBS2的《Dream High夢想起飛2》開始嶄露頭角，接下來也演出JTBC《親愛的恩東啊》其中男主角朱鎮模的少年時期、SBS《藍色海洋的傳說》李敏鎬少年時期等等，五官端正脣紅齒白的樣子令人印象深刻。而到了近年的tvN《會讀心術的那小子》時他已晉升男主角，到了《花樣年華：生如夏花》更與劉智泰同步演繹出一對情人在年少與中年的不同層次情感。珍榮更進軍大螢幕電影演出，可說是一步步登上了次世代大勢演員的位置。

當然BH娛樂也表示，將持續支持珍榮在演員以及歌手多方面的發展，所以喜愛珍榮舞台表演的粉絲們也無須擔心。由演員李炳憲所創辦的BH公司旗下藝人包含了李炳憲、劉智泰、朴海秀、李陣郁、韓志旼、韓孝周、朴寶英、李智雅、金高銀等等，都是演技派的大前輩，相信珍榮也將呈現更成熟的演技。

照片：BH娛樂、珍榮IG

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