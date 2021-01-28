GOT7成员珍荣告别JYP与BH签约：成李秉宪、李智雅师弟

GOT7日前传出出走消息，成员们都将有各自的发展，而其中相当明确再近年来走上演员之路的成员珍荣，自然也选择了有许多大演员前辈们的BH公司签订专属契约。

虽然稍早就已传出珍荣即将加入BH娱乐了，而1月28日BH娱乐也正式发表了声明，证实珍荣已与BH完成签约。珍荣於2014年发行了迷你专辑[Got it？]起正式以GOT7成员身分活动，七年来作为Kpop大势偶像团体，GOT7拥有来自全球众多粉丝们的支持。

成员珍荣从2012年就开始跨足戏剧演出，在KBS2的《Dream High梦想起飞2》开始崭露头角，接下来也演出JTBC《亲爱的恩东啊》其中男主角朱镇模的少年时期、SBS《蓝色海洋的传说》李敏镐少年时期等等，五官端正唇红齿白的样子令人印象深刻。而到了近年的tvN《会读心术的那小子》时他已晋升男主角，到了《花样年华：生如夏花》更与刘智泰同步演绎出一对情人在年少与中年的不同层次情感。珍荣更进军大萤幕电影演出，可说是一步步登上了次世代大势演员的位置。

当然BH娱乐也表示，将持续支持珍荣在演员以及歌手多方面的发展，所以喜爱珍荣舞台表演的粉丝们也无须担心。由演员李炳宪所创办的BH公司旗下艺人包含了李炳宪、刘智泰、朴海秀、李阵郁、韩志旼、韩孝周、朴宝英、李智雅、金高银等等，都是演技派的大前辈，相信珍荣也将呈现更成熟的演技。

照片：BH娱乐、珍荣IG

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