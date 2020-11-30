南宮珉新劇《日與夜》今晚登場，劇組預告：「複合式的懸疑結構，歷代級推理劇將誕生」

南宮珉還說這是「非一次元懸疑劇」，究竟是什麼意思呢？就看今晚了！

觀眾期盼已久的實力派演員南宮珉全新電視劇《日與夜》（台譯：晝與夜）將在今晚首播，劇情以現在發生的預告殺人事件為開端，回溯28年前某村莊發生的神祕事件，主演除了南宮珉，還有金雪炫（AOA成員）、李清娥與尹善宇，導演為《各位國民》金正賢，編劇為《評價女王》申宥譚。 這劇快將在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！



《日與夜》最為人矚目的莫過於南宮珉的新變身。南宮珉過去曾在《Remember—兒子的戰爭》飾演患有憤怒調節障礙的富二代殺人魔，在《金科長》飾演吊人啷鐺、一心只想撈錢的財務科科長，在《Stove League》飾演冷靜深沉、思慮周密的棒球團團長……相當多變的他，將在《日與夜》詮釋警察廳特殊組組長「都正宇」，是個擁有雙重面貌的角色，他還為了角色剪更短的頭髮並首次蓄鬍，甚至拿出十年前的舊衣來穿。



都正宇一角，和雪炫飾演的刑警「孔慧媛」，以及李清娥飾演的FBI犯罪心理專家「潔米萊登」之間，錯綜複雜的關係也都將在劇中一一解開。究竟為何兩人都懷疑預告殺人案兇手是都正宇呢？



更神祕的是，被列為第四主演的尹善宇，卻在所有預告出現的次數少之又少，僅晃過一兩次。尹善宇飾演的駭客文在雄，是個社會適應不良者，心中惦記著潔米萊登。南宮珉與尹善宇繼《Stove League》之後再次合作，會從兄弟變成什麼關係？



除了四位主演，《日與夜》還有不少搶眼綠葉演出，包括金元海、崔鎮鎬、金太祐、白智媛、禹賢、李新英……等等。其中，金元海繼《金科長》時隔三年再次與南宮珉合作，這次兩人又是職場上司下屬的關係，而且同樣情同手足。



官方還透露了《日與夜》並非主角解決一個案件的一般懸疑架構，而是「複合式的」，是至今從未見過的歷代級推理劇。南宮珉也曾說《日與夜》並非「一次元的推理劇」，和他曾接觸過的內容都不一樣。

《日與夜》為tvN新月火劇，今日起每週一二晚間9點首播。



▼預告



（圖：tvN）

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