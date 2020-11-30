南宫珉新剧《日与夜》今晚登场，剧组预告：「复合式的悬疑结构，历代级推理剧将诞生」

南宫珉还说这是「非一次元悬疑剧」，究竟是什么意思呢？就看今晚了！

观众期盼已久的实力派演员南宫珉全新电视剧《日与夜》（台译：昼与夜）将在今晚首播，剧情以现在发生的预告杀人事件为开端，回溯28年前某村庄发生的神秘事件，主演除了南宫珉，还有金雪炫（AOA成员）、李清娥与尹善宇，导演为《各位国民》金正贤，编剧为《评价女王》申宥谭。 这剧快将在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！



《日与夜》最为人瞩目的莫过於南宫珉的新变身。南宫珉过去曾在《Remember—儿子的战争》饰演患有愤怒调节障碍的富二代杀人魔，在《金科长》饰演吊人啷铛、一心只想捞钱的财务科科长，在《Stove League》饰演冷静深沉、思虑周密的棒球团团长……相当多变的他，将在《日与夜》诠释警察厅特殊组组长「都正宇」，是个拥有双重面貌的角色，他还为了角色剪更短的头发并首次蓄胡，甚至拿出十年前的旧衣来穿。



都正宇一角，和雪炫饰演的刑警「孔慧媛」，以及李清娥饰演的FBI犯罪心理专家「洁米莱登」之间，错综复杂的关系也都将在剧中一一解开。究竟为何两人都怀疑预告杀人案凶手是都正宇呢？



更神秘的是，被列为第四主演的尹善宇，却在所有预告出现的次数少之又少，仅晃过一两次。尹善宇饰演的骇客文在雄，是个社会适应不良者，心中惦记著洁米莱登。南宫珉与尹善宇继《Stove League》之后再次合作，会从兄弟变成什么关系？



除了四位主演，《日与夜》还有不少抢眼绿叶演出，包括金元海、崔镇镐、金太佑、白智媛、禹贤、李新英……等等。其中，金元海继《金科长》时隔三年再次与南宫珉合作，这次两人又是职场上司下属的关系，而且同样情同手足。



官方还透露了《日与夜》并非主角解决一个案件的一般悬疑架构，而是「复合式的」，是至今从未见过的历代级推理剧。南宫珉也曾说《日与夜》并非「一次元的推理剧」，和他曾接触过的内容都不一样。

《日与夜》为tvN新月火剧，今日起每周一二晚间9点首播。



▼预告



（图：tvN）

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