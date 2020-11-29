繼《加油吧威基基》再次挑戰喜劇《哲仁王后》，金正賢還要飾演表裡不一的雙面君主

這部劇真的超讓人好奇的，金正賢也是因此被吸引而接劇的！

tvN新週末劇《哲仁王后》尚未開播便備受觀眾期待，先前已釋出‎女主角申惠善單獨劇照以及出演理由，這次輪到男主角金正賢。

除了扮演「男兒心女兒身」中殿的申惠善令人期待外，金正賢飾演的君主哲宗也非比尋常，在外人面前惺惺作態，讓人誤以為自己是扶不起的阿斗，實際上他擁有敏銳且堅定的心思，私底下還會拚命習武，為的也許是在明爭暗鬥的宮裡自保。劇照中的他，有溫文儒雅讀書的姿態，連花都為他謝下；也有瞪大眼吃驚的模樣，像在和人爭執；還有蒙了層陰影，冷靜潛行的時刻。



《哲仁王后》是金正賢繼《加油吧威基基》再度挑戰喜劇，也是繼《逆賊：偷百姓的盜賊》後再次演古裝劇，他說自己在閱讀劇本時便挑起了好奇心：「雖然生活在現代，但某一天若突然飛到朝鮮，心情會怎麼樣呢？而且現代男子和古代君王相遇，會發生什麼樣的突發事件呢？」他還說：「哲宗是看似單純，實際上是冷酷的人物，遇上了難以捉摸的中殿，很好奇兩人之間的情感和台詞。」



《哲仁王后》將接檔《Start-Up》12月12日週六晚間9點首播，可以慢慢揭曉哲宗的真面目，以及期待他與現代男子張奉煥的BL（？）情節。



▼預告





（圖：tvN）

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