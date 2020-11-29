继《加油吧威基基》再次挑战喜剧《哲仁王后》，金正贤还要饰演表里不一的双面君主

这部剧真的超让人好奇的，金正贤也是因此被吸引而接剧的！

tvN新周末剧《哲仁王后》尚未开播便备受观众期待，先前已释出‎女主角申惠善单独剧照以及出演理由，这次轮到男主角金正贤。

除了扮演「男儿心女儿身」中殿的申惠善令人期待外，金正贤饰演的君主哲宗也非比寻常，在外人面前惺惺作态，让人误以为自己是扶不起的阿斗，实际上他拥有敏锐且坚定的心思，私底下还会拚命习武，为的也许是在明争暗斗的宫里自保。剧照中的他，有温文儒雅读书的姿态，连花都为他谢下；也有瞪大眼吃惊的模样，像在和人争执；还有蒙了层阴影，冷静潜行的时刻。



《哲仁王后》是金正贤继《加油吧威基基》再度挑战喜剧，也是继《逆贼：偷百姓的盗贼》后再次演古装剧，他说自己在阅读剧本时便挑起了好奇心：「虽然生活在现代，但某一天若突然飞到朝鲜，心情会怎么样呢？而且现代男子和古代君王相遇，会发生什么样的突发事件呢？」他还说：「哲宗是看似单纯，实际上是冷酷的人物，遇上了难以捉摸的中殿，很好奇两人之间的情感和台词。」



《哲仁王后》将接档《Start-Up》12月12日周六晚间9点首播，可以慢慢揭晓哲宗的真面目，以及期待他与现代男子张奉焕的BL（？）情节。



▼预告





（图：tvN）

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