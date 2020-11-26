2020韓國各大電視台歌謠節目＆年末頒獎禮時間整理

（持續更新ing）一年一度的頒獎禮季節又要到了！小編整理了目前已經公開的各電視台頒獎禮時間，從11月到明年1月都有得看啦！

11月28日（週六）AAA（Asia Artist Awards）錄播。



12月2日（週三）至5日（週六）MMA（Melon Music Awards）直播。



12月6日（周日）MAMA（Mnet Asian Music Awards）直播，宋仲基擔任Host。



12月12日（週六）TMA（THE FACT MUSIC AWARDS），全炫茂、徐玄擔任MC。



12月18日（週五）KBS電視台《歌謠大祝祭》，無觀眾方式進行。



12月25日（週五）SBS電視台《歌謠大戰》。



12月31日（週四）MBC電視台《歌謠大祭典》，申東燁、車銀優擔任MC。



2021年1月13日（週三）GAONCHART MUSIC AWARDS。



此外，APAN Star Awards原本計劃11月28日和29日兩天舉辦，但最終決定延期；Golden Disc Awards和首爾歌謠大賞則是還沒有公開舉辦時間和方式，有消息之後都會在這邊補充更新！

（圖源：各電視台）

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