2020韩国各大电视台歌谣节目＆年末颁奖礼时间整理

（持续更新ing）一年一度的颁奖礼季节又要到了！小编整理了目前已经公开的各电视台颁奖礼时间，从11月到明年1月都有得看啦！

11月28日（周六）AAA（Asia Artist Awards）录播。



12月2日（周三）至5日（周六）MMA（Melon Music Awards）直播。



12月6日（周日）MAMA（Mnet Asian Music Awards）直播，宋仲基担任Host。



12月12日（周六）TMA（THE FACT MUSIC AWARDS），全炫茂、徐玄担任MC。



12月18日（周五）KBS电视台《歌谣大祝祭》，无观众方式进行。



12月25日（周五）SBS电视台《歌谣大战》。



12月31日（周四）MBC电视台《歌谣大祭典》，申东烨、车银优担任MC。



2021年1月13日（周三）GAONCHART MUSIC AWARDS。



此外，APAN Star Awards原本计划11月28日和29日两天举办，但最终决定延期；Golden Disc Awards和首尔歌谣大赏则是还没有公开举办时间和方式，有消息之后都会在这边补充更新！

（图源：各电视台）

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