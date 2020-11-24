李鍾碩12月31日退伍：有望出演《魔女2》！？

今日有多位電影界人士透露這一消息，#李鍾碩 所屬社人士也沒有否認，看來這次真的有戲啊！

相關文章：電影《魔女2》確定在12月開拍，但女主角不是金多美而是另有她人！

據悉李鍾碩接到的角色雖然不是主演，但將會是「令人印象深刻的客串」，可以視為是李鍾碩今年12月31日退伍之後、正式複出之前的熱身之作。

此前李鍾碩原本有計劃出演《魔女首部曲：毀壞》但最終擦肩而過，因為當時拍攝了《V.I.P.》和《當你沉睡時》等作品，希望有更多時間休息；而且入伍時間不確定也令他無法放心接拍作品。 這次如果能夠出演，也算是彌補了錯過第一部的遺憾啦~



此外，《魔女》系列導演朴勛正也是電影《V.I.P.》的導演，如果順利，《魔女2》將是李鍾碩和朴勛正導演的第二次合作。

對此，李鍾碩所屬社人士含蓄地表示：「李鍾碩確實收到了《魔女2》的出演邀約，將在12月退伍之後公開關於複出之作的具體消息。 」

《魔女2》是2018年上映、累計觀看人次達到318萬的話題之作《魔女首部曲：毀壞》的續作，也令飾演女主角的新人演員金多美拿下多個獎項，很期待第二部裡大家的精彩表現啊！



（圖源：A-MAN Project，《魔女首部曲：毀滅》海報）

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