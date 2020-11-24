李钟硕12月31日退伍：有望出演《魔女2》！？

今日有多位电影界人士透露这一消息，#李钟硕 所属社人士也没有否认，看来这次真的有戏啊！

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据悉李钟硕接到的角色虽然不是主演，但将会是「令人印象深刻的客串」，可以视为是李钟硕今年12月31日退伍之后、正式复出之前的热身之作。

此前李钟硕原本有计划出演《魔女首部曲：毁坏》但最终擦肩而过，因为当时拍摄了《V.I.P.》和《当你沉睡时》等作品，希望有更多时间休息；而且入伍时间不确定也令他无法放心接拍作品。 这次如果能够出演，也算是弥补了错过第一部的遗憾啦~



此外，《魔女》系列导演朴勋正也是电影《V.I.P.》的导演，如果顺利，《魔女2》将是李钟硕和朴勋正导演的第二次合作。

对此，李钟硕所属社人士含蓄地表示：「李钟硕确实收到了《魔女2》的出演邀约，将在12月退伍之后公开关於复出之作的具体消息。 」

《魔女2》是2018年上映、累计观看人次达到318万的话题之作《魔女首部曲：毁坏》的续作，也令饰演女主角的新人演员金多美拿下多个奖项，很期待第二部里大家的精彩表现啊！



（图源：A-MAN Project，《魔女首部曲：毁灭》海报）

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