少女時代Sunny自信下降&內心壓力：「我是團體裡唯一沒有出solo專輯的成員。」

看著 Sunny 在《ON&OFF》分享心事，真的感到好心痛喔！TAT

將大明星的日常生活展現給粉絲們看得 tvN 綜藝節目《ON&OFF》，邀請到了少女時代的 Sunny 和潤娥來分享與朋友的互動，其中，Sunny 和 BoA 的深談片段，也透露了自己一直以來的煩惱。

BoA 問 Sunny 說：「妳不繼續唱歌嗎？」Sunny 表示自己在團體裡，刻意展現的歌聲其實不是自己原本的模樣，但卻是為了團體而營造出來的，更有特色的歌聲。



Sunny 在錄音時，用原本的歌聲去唱，總是會讓Vocal老師感到遺憾，都會被評語說：「怎麼會那麼平淡呢？」每當這時候，Sunny 的自信心就會下降，所以，就會開始懷疑自己能做的跟想做的，似乎不能夠取得平衡。



BoA 則安慰 Sunny 說，希望她能一直唱下去，作為歌手的 Sunny 的歌聲，其實是非常有魅力的，不需要故意裝作不是自己，展現自己原本的聲音時，這樣的 Sunny 才是最有魅力的，Sunny 則感動地回說：「謝謝妳對我說這些話…。」



主持人成始璄表示真的沒想到 Sunny 會有這種煩惱，只覺得她的聲音很可愛、很有魅力。Sunny 回說：「目前為止成員之中沒有solo專輯的人就只有我，一直有種暑假作業還沒做完，卻快到開學的感覺，一直被這種感覺追趕著。」



▼最後，放一個剪輯了 Sunny 歌聲的影片，讓大家感受一下她歌聲的魅力吧！希望有一天可以聽到 Sunny 的solo 歌曲：（Cr. Meisa）



（圖：tvN／Sunny．IG）

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