少女时代Sunny自信下降&内心压力：「我是团体里唯一没有出solo专辑的成员。」

看著 Sunny 在《ON&OFF》分享心事，真的感到好心痛喔！TAT

将大明星的日常生活展现给粉丝们看得 tvN 综艺节目《ON&OFF》，邀请到了少女时代的 Sunny 和润娥来分享与朋友的互动，其中，Sunny 和 BoA 的深谈片段，也透露了自己一直以来的烦恼。

BoA 问 Sunny 说：「你不继续唱歌吗？」Sunny 表示自己在团体里，刻意展现的歌声其实不是自己原本的模样，但却是为了团体而营造出来的，更有特色的歌声。



Sunny 在录音时，用原本的歌声去唱，总是会让Vocal老师感到遗憾，都会被评语说：「怎么会那么平淡呢？」每当这时候，Sunny 的自信心就会下降，所以，就会开始怀疑自己能做的跟想做的，似乎不能够取得平衡。



BoA 则安慰 Sunny 说，希望她能一直唱下去，作为歌手的 Sunny 的歌声，其实是非常有魅力的，不需要故意装作不是自己，展现自己原本的声音时，这样的 Sunny 才是最有魅力的，Sunny 则感动地回说：「谢谢你对我说这些话…。」



主持人成始璄表示真的没想到 Sunny 会有这种烦恼，只觉得她的声音很可爱、很有魅力。Sunny 回说：「目前为止成员之中没有solo专辑的人就只有我，一直有种暑假作业还没做完，却快到开学的感觉，一直被这种感觉追赶著。」



▼最后，放一个剪辑了 Sunny 歌声的影片，让大家感受一下她歌声的魅力吧！希望有一天可以听到 Sunny 的solo 歌曲：（Cr. Meisa）



（图：tvN／Sunny．IG）

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