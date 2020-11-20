CNBLUE最新採訪委婉提到李宗泫：「完全沒感覺到少一個人的空白」

期待三人組CNBLUE有更好的新發展！！❤

本月17日，CNBLUE在線上舉辦了第八張迷你專輯《RE-CODE》的發售紀念音樂會。 這是CNBLUE在2017年3月之後時隔近4年重新合體活動，席間聊到了久違的回歸、以及從4人變成3人的感觸。



此前李宗泫因為接連被捲入勝利「Burning Sun」事件和鄭俊英的偷拍聊天室事件，還被曝光在服兵役期間發私信騷擾女網紅，已經在去年8月宣布退隊。



鄭容和說，CNBLUE變成3個人之後，李正信負責的分量明顯變多：「這次（李正信）也唱歌了。 」李正信驕傲地說：「以後我的分量還會更多，多多拜託啦。 」

雖然沒有直接提及李宗泫的名字，但大家都有分享他退隊帶來的心境變化。 鄭容和說：「認真思考了什麼樣的歌曲和外形最適合我們三個人，所以音樂風格也變了很多。 」



姜敏赫說：「非常協調，完全感覺不到（李宗泫的）空白。 聽歌時也沒有感到（李宗泫的）空白。 感覺做出了屬於我們三個人的音樂，很開心。 」

李正信也表達了對3人CNBLUE的期待：「接下來會一邊創作新的歌曲，一邊對『我們』進行重新定義。 」



現在三位成員都已經完成兵役，重新以CNBLUE的名義展開活動，最後就一起來聽超好聽的新歌《過去，現在，未來》！久違的聽到CNBLUE的聲音真的好感動啊：



（圖源：FNC Ent.）

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