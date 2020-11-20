CNBLUE最新采访委婉提到李宗泫：「完全没感觉到少一个人的空白」

期待三人组CNBLUE有更好的新发展！！❤

本月17日，CNBLUE在线上举办了第八张迷你专辑《RE-CODE》的发售纪念音乐会。 这是CNBLUE在2017年3月之后时隔近4年重新合体活动，席间聊到了久违的回归、以及从4人变成3人的感触。



此前李宗泫因为接连被卷入胜利「Burning Sun」事件和郑俊英的偷拍聊天室事件，还被曝光在服兵役期间发私信骚扰女网红，已经在去年8月宣布退队。



郑容和说，CNBLUE变成3个人之后，李正信负责的分量明显变多：「这次（李正信）也唱歌了。 」李正信骄傲地说：「以后我的分量还会更多，多多拜托啦。 」

虽然没有直接提及李宗泫的名字，但大家都有分享他退队带来的心境变化。 郑容和说：「认真思考了什么样的歌曲和外形最适合我们三个人，所以音乐风格也变了很多。 」



姜敏赫说：「非常协调，完全感觉不到（李宗泫的）空白。 听歌时也没有感到（李宗泫的）空白。 感觉做出了属於我们三个人的音乐，很开心。 」

李正信也表达了对3人CNBLUE的期待：「接下来会一边创作新的歌曲，一边对『我们』进行重新定义。 」



现在三位成员都已经完成兵役，重新以CNBLUE的名义展开活动，最后就一起来听超好听的新歌《过去，现在，未来》！久违的听到CNBLUE的声音真的好感动啊：



（图源：FNC Ent.）

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