來自另個世界的王后&裝傻子的王，《哲仁王后》申惠善&金正賢比誰更奇怪

想到《加油吧威基基》的金正賢～而申惠善越來越崩壞了啦XD

講述現代男子穿越到朝鮮時代中殿身上，tvN新周末劇《哲仁王后》正如火如荼宣傳，本週又發布了兩支新預告，反轉情節相當搞笑。這劇快將在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！

哲宗（金正賢 飾）望著向他展露燦爛笑容、張開雙手飛奔而來的中殿（申惠善 飾），用「天生緣分천생연분」四字成語形容她，臉紅了起來造四行詩：「千(천)萬次／思(생)索／連(연)日感到驚奇／分(분)明那──」



結果……中殿直接推開他的手擁抱酒罈，浪漫畫風急轉直下，原來中殿只是「見酒眼開」啊？哲宗無奈結尾：「不就像是另個世界的人嗎？」胸口還被出一拳。



▼[天生緣分-預告] 申惠善x金正賢的「天生緣分」默契？！中殿...太陌生了ㅠ



中殿也獻給哲宗四個字「日狼夜羊낮이밤저」，造四行詩：「白天(낮)／異(이)常／夜晚(밤)／反(저)常。」哲宗白天批閱奏摺，故意反著看內容，還怪裡怪氣回應官員：「照愛卿的意思吧！朕同此意！」夜晚他卻搖身一變，板起臉來練劍術。中殿疑惑道：「那是怎樣？那傢伙@#$%^真可疑啊！」



▼[日狼夜羊-預告] 金正賢的大反轉？！白天懵，夜晚王...!!



一下子雀躍奔跑如少女，一下子又豪邁大吼像個大叔的中殿；一下子愣頭愣腦裝成傻子，一下子正經八百練武的哲宗……到底是誰比較奇怪XDDD？12月12日起即可收看兩人大搞怪、發展搞笑又心動的羅曼史XD



（圖：tvN、被張奉煥附身的中殿IG@zzang_cowdragon）

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