来自另个世界的王后&装傻子的王，《哲仁王后》申惠善&金正贤比谁更奇怪

想到《加油吧威基基》的金正贤～而申惠善越来越崩坏了啦XD

讲述现代男子穿越到朝鲜时代中殿身上，tvN新周末剧《哲仁王后》正如火如荼宣传，本周又发布了两支新预告，反转情节相当搞笑。这剧快将在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！

哲宗（金正贤 饰）望著向他展露灿烂笑容、张开双手飞奔而来的中殿（申惠善 饰），用「天生缘分천생연분」四字成语形容她，脸红了起来造四行诗：「千(천)万次／思(생)索／连(연)日感到惊奇／分(분)明那――」



结果……中殿直接推开他的手拥抱酒坛，浪漫画风急转直下，原来中殿只是「见酒眼开」啊？哲宗无奈结尾：「不就像是另个世界的人吗？」胸口还被出一拳。



▼[天生缘分-预告] 申惠善x金正贤的「天生缘分」默契？！中殿...太陌生了ㅠ



中殿也献给哲宗四个字「日狼夜羊낮이밤저」，造四行诗：「白天(낮)／异(이)常／夜晚(밤)／反(저)常。」哲宗白天批阅奏摺，故意反著看内容，还怪里怪气回应官员：「照爱卿的意思吧！朕同此意！」夜晚他却摇身一变，板起脸来练剑术。中殿疑惑道：「那是怎样？那家伙@#$%^真可疑啊！」



▼[日狼夜羊-预告] 金正贤的大反转？！白天懵，夜晚王...!!



一下子雀跃奔跑如少女，一下子又豪迈大吼像个大叔的中殿；一下子愣头愣脑装成傻子，一下子正经八百练武的哲宗……到底是谁比较奇怪XDDD？12月12日起即可收看两人大搞怪、发展搞笑又心动的罗曼史XD



（图：tvN、被张奉焕附身的中殿IG@zzang_cowdragon）

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